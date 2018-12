Blitz anti-droga dei carabinieri della compagnia Montesacro: arrestati in flagranza di reato a San Basilio 3 pusher romani di 18, 26 e 33 anni. Nei pressi di via Corinaldo i militari hanno individuato un gruppo di spacciatori. In seguito alle perquisizioni, sono stati sequestrati 40 grammi di cocaina, e altri 2 grammi di hashish, tutto suddiviso in dosi.



Solo pochi giorni fa gli stessi militari avevano arrestato un 41enne romano, che nell’auto aveva creato un vano ad hoc, con tanto di apertura elettronica, dietro le bocchette dell’aria condizionata, per nascondere una busta di cellophane, con all’interno dosi di cocaina e di marijuana. Dall’inizio dell’anno sono più di 80 le persone arrestate dai carabinieri di Montesacro, nel quartiere di San Basilio. Migliaia di dosi cocaina, hashish, marijuana ed eroina sequestrate oltre 400 mila euro in contanti. Dopo l’arresto i 3 sono stati portati presso i rispettivi domicili, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA