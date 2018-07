Roma, due spacciatori di yaba arrestati a Torpignattara

Vendevano la«droga di Hitler », arrestati due pusher a Torpignattara. Nel corso di un servizio antidroga, i carabinieri del Quadraro hanno fermato due cittadini del Bangladesh, di 30 e 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti. I militari hanno individuato i due pusher mentre si aggiravano in via Labico, a Torpignattara alla ricerca di acquirenti per distribuire non solo le pasticche di yaba, conoscita anche come la droga di Hitler o della « pazzia», ma anche dosi di hashish e marijuana. A seguito del controllo, i militari hanno sequestrato una bustina di cellophane, contenente 12 pasticche di yaba, alcune dosi di hashish e marijuana nonché la somma contante di 275 euro. Dopo l'arrestato i pusher sono stati portati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



