Roma, Forniva “fumo” ai giovani dei Castelli, pusher arrestato dalla polizia

Sono iniziate da un parco pubblico di Frascati le indagini della Polizia di Stato che hanno portato all’arresto di un pusher romano di 22 anni. Gli investigatori del commissariato castellano, diretto da Mario Gagliardi, hanno notato uno strano movimento in un angolo appartato del parco, dove alcuni ragazzi si riunivano per consumare hashish e marijuana. Dopo alcuni accertamenti, è emerso che il gruppo si riforniva nella capitale da un giovane della Borghesiana. Individuato l’appartamento, gli agenti hanno aspettato M.M. – queste le inziali dell’arrestato - e hanno perquisito lui e la sua abitazione. Nascosti in un scatola, all’interno di un letto a ponte, sono stati trovati 24 pezzi di “fumo”, per un totale di circa 60 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati alcuni fogli con annotati nomi e cifre, una bilancia elettronica e 170 euro. Il giovane pusher, dopo le formalità di rito, espletate presso il commissariato Casilino, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto a disposizione della magistratura.



Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



