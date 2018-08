Roma, pusher ai domiciliari spacciava a Torre Gaia

Spacciava agli arresti domiciliari. Un giovane pusher romano di 20 anni, arrestato ieri sera dai carabinieri di Tor Bella Monaca. La scorsa notte i militari lo hanno visto uscire dalla sua abitazione, a Torre Gaia, e iniziare a vagare per le vie del quartiere, apparentemente senza meta. A quel punto i militari hanno deciso di far scattare il controllo: nelle sue tasche è spuntato un vero e proprio «campionario» di droghe composto da centinaia di dosi tra cocaina, eroina e hashish. La droga è stata sequestrata mentre il 20enne è stato trattenuto in caserma, dove rimane in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



