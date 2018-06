Roma, puntano pistola giocattolo e minacciano di morte un passante: denunciati tre 20enni

Poco prima delle 3 di questa mattina, tre ventenni romani, senza motivo, hanno avvicinato un passante in Centro, più precisamente in piazza dell’Ara Coeli e lo hanno minacciato di morte puntandogli una pistola, per poi fuggire a bordo di un’auto. La vittima, un 39enne residente a Roma, ha immediatamente dato l’allarme ai carabinieri di Piazza Venezia che hanno avviato le ricerche dei fuggitivi e li hanno rintracciati poco dopo in via San Martino della Battaglia, a bordo della stessa auto con la quale erano scappati e trovandoli ancora in possesso della pistola, risultata un modello giocattolo, priva del tappo rosso. I tre ventenni, tutti incensurati, sono stati condotti in caserma e denunciati per minaccia aggravata.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:42



