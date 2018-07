Roma, nessuno stop a Cinecittà dopo l'incendio del set di Antica Roma

Nessuno stop a Cinecittà a seguito dell'incendio che ha danneggiato il set di Antica Roma. L'Istituto Luce Cinecittà precisa che «le attività all'interno degli stabilimenti di Cinecittà proseguono regolarmente, tanto quelle produttive che quelle espositive e didattiche. Continuano le visite all'esposizione permanente Cinecittà Si Mostra. Visitabile anche il percorso guidato ai grandi set all'aperto: Il Tempio di Gerusalemme, Firenze del '400 e Antica Roma. Da domani proprio sul set di Antica Roma il tour sarà completato da una nuova iniziativa: l'entrata nella Basilica Aemilia, struttura solitamente chiusa ai visitatori, scenografata e ora riallestita come un'attrezzeria scenica, per permettere agli ospiti di conoscere il lavoro del set decorator e scoprire statue, monili e oggetti d'arredo dell'antica Roma realizzati interamente dalle maestranze di Cinecittà per film e serie tv come Rome, The Young Messiah, I Borgia e Ben-Hur. Il percorso dentro Cinecittà si è arricchito in questi giorni anche con la mostra “ Iconoclasti. Lo stile di Raffaella Carrà nell'opera di costumisti e stilist ” che dentro il Teatro 1 ospita i costumi, e una nutrita raccolta di fotografie, bozzetti e video di una delle regine della televisione e dello spettacolo italiani.

Martedì 10 Luglio 2018



