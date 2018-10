Roma, raduno in rosa per Prometeus: sali in macchina per la ricerca e la solidarietà

organizzato a sostegno dei progetti solidali promossi dalla “Fondazione Prometeus Onlus” che offrirà anche un concreto supporto alla “Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni”. Questo evento nasce dall’incontro fra “Donna Sprint” e la “Fondazione Prometeus Onlus” in collaborazione con il “Rome American Hospital”. Un progetto importante che ha già permesso di organizzare momenti dedicati alle pazienti ed ai familiari, con medici ed amici, tutti uniti, in questo specifico evento, nel sostenere sia la Fondazione che il progetto delle donne di Amatrice. Infatti la tappa finale di questa giornata di Raduno, all’insegna del divertimento e della solidarietà, sarà proprio la città di Amatrice, percorrendo le strade della Sabina, zona in cui sono ancora evidenti le conseguenze disastrose del terremoto. Anche cimentandosi in un evento automobilistico ludico e coinvolgente, si può manifestare in modo tangibile, la vicinanza agli abitanti della Sabina ed in particolare alle donne di questo territorio, che stanno cercando di ricostituire il tessuto sociale preesistente al terremoto. Partecipando a questo evento l’obiettivo comune sarà scambiare un messaggio positivo tra chi ha vissuto ed affrontato timore e sconforto in varie forme, dalla malattia ai disastri di una calamità naturale.

“Sali in macchina! E porta un sorriso”, sarà lo slogan della manifestazione di domenica 21 ottobre che vedrà protagonisti la solidarietà, il turismo e perché no, anche l’agonismo della gara amatoriale che partirà dalla Sede della Fondazione, presso il Rome American Hospital, in via Emilio Longoni 75, zona Collatina per arrivare fino ad Amatrice, dove gli equipaggi saranno accolti da piacevoli sorprese enogastronomiche a base di “Amatriciana e musica” e si assisterà alla premiazione finale dell’evento. Sostenere e incoraggiare gli abitanti della zona, rendendoli attivamente partecipi al progetto, sarà uno degli obiettivi della giornata. Si potrà partecipare al Raduno con qualsiasi vettura, suddivisi in equipaggi di 2 o più persone, percorrendo un tragitto automobilistico a percorso segreto, di circa 120 km, su strade asfaltate, nel rispetto delle norme del Codice Stradale. Questo percorso sarà intervallato da giochi e prove di abilità, per differenziare e integrare la classifica finale, che ci auguriamo, vedrà tutti i partecipanti, vincitori di una giornata serena e spensierata. La manifestazione “Donna Sprint”, nel tempo è cambiata e da semplice gara per sole donne è diventata un’opportunità per supportare fondazioni e/o eventi che coinvolge il mondo delle donne, ma soprattutto non escludendo più gli uomini, che finalmente possono fare da navigatori alle loro pilotesse. Il progetto si ispira al “Donna Rally”, evento originale creato trent’anni fa a Piubega, in provincia di Mantova, da Massimo Mondadori, esperto organizzatore di moto rally. Deciso a sfidare il luogo comune che vuole le donne incapaci alla guida, Massimo esordisce nel 1987 con un percorso di 60 km tutto al femminile. Il percorso viene svelato alla partenza con la consegna del road book. Uno degli aspetti di maggior importanza dell’evento “Raduno Rosa”, mentre i concorrenti saranno impegnati a percorrere le strade della Sabina, è quello dello screening medico preventivo che sarà organizzato nella stessa giornata, ad Amatrice, allestendo un “BREAST POINT”, un luogo in cui un’unità di medici accoglierà le donne della zona, che desiderano fare una visita senologica, gratuita e soprattutto vicino a loro (#acasaloro). Questo sarà un altro slogan importante che caratterizzerà la manifestazione, “Promuoviamo la Prevenzione”, semplice prezioso passo necessario, insieme ad un corretto stile di vita, alla salute di tutti, il nostro bene più prezioso. Per questa II edizione del Raduno automobilistico, i proventi raccolti, saranno utilizzati dalla “Fondazione Prometeus Onlus” per istituire una Borsa di Studio per Psiconcologia, con un progetto di ricerca sulla qualità della vita ed i suoi vari aspetti dal ludico al sociale. Per ricevere ulteriori informazioni: donnasprint2018@yahoo.com , è possibile contattare direttamente i seguenti numeri: 392 3842 469 (Antonella) – 333 5202 042 (Daniela) – 334 8199 770 (Giovanna).