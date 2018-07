Prodotti “ made in Rome ” alla conquista del web. Via libera alla memoria di Giunta che inaugura la promozione on line di artigianato, manifattura e gastronomia locali. Scopo del provvedimento, quello di valorizzare, sostenere e incentivare lo sviluppo territoriale delle produzioni d'eccellenza.

Protagoniste dell'iniziativa, saranno le aziende del tessuto produttivo capitolino, che l'amministrazione intende supportare agevolandone il lancio e la presenza su piattaforme e-commerce leader di settore, massimizzandone promozione e diffusione in ambito internazionale. «In fatto di commercio, visibilità e presenza delle imprese sui mercati internazionali sono determinanti - dichiara la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi - Il fatturato nazionale dell'e-commerce è in crescita, con una previsione che nel 2018 il Consorzio del Commercio Digitale Italiano stima sui 27 miliardi di euro. Un'occasione imperdibile per l'artigianato d'eccellenza romano. Il nostro obiettivo è quello di creare un reale punto d'incontro fra produttori e pubblico internazionale, in modo da stimolare la domanda di tipicità territoriali e incentivare lo sviluppo delle imprese locali. Qualità come punta di diamante del nostro export nel mondo, vetrine virtuali per potenziarne competitività e successo».

Tenuto conto della natura strategica dell'e-commerce, soprattutto in relazione alla domanda di articoli di nicchia, produzioni tipiche o particolarmente pregiate, Roma Capitale coinvolgerà le associazioni di categoria più rappresentative del commercio e della produzione locali, in un dialogo con gli operatori di vendita on-line, per la realizzazione di specifici spazi vetrina dedicati al «made in Rome». «Lo standard qualitativo delle nostre produzioni è elevatissimo, riconosciuto a livelli internazionali - afferma Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale - Stando all'Ice, nel 2017 l'export italiano è cresciuto del +7,4% per un totale di 448 miliardi, con picchi nei settori dell'alimentare (+7,5%), della moda (4,7%), della conceria (5,9%) e dell'artigianato in generale. Tutte produzioni che a Roma - dalla sartoria alla gastronomia, passando per l'artigianato - si valgono di una tradizione senza precedenti, con un'incidenza significativa sul turismo di settore. Ma dobbiamo innovare: le nuove frontiere del commercio e dello sviluppo sono la digitalizzazione dell'offerta, la disponibilità on line, la facilitazione dei contatti b2c. Il web moltiplica le opportunità e velocizza le risposte, ottimizzando costi e benefici. La nostra eccellenza ne ha bisogno».

