Ostia, clan Spada: al via maxi processo

Al via domani nell'aula bunker di Rebibbia, davanti alla terza Corte d'Assise, il processo contro membri e presunti affiliati del clan Spada a Ostia. Dopo la maxi-retata dello scorso 26 gennaio, che portò una trentina di persone in carcere, sul banco degli imputati compaiono in 27, accusati a vario titolo, dai pm Mario Palazzi e Ilaria Calò, di associazione mafiosa, omicidio, usura, e estorsione.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:10



