Roma, Primo Maggio tra pioggia e musica: ecco la scaletta degli artisti

di Alessandro Di Liegro

«La parola del Primo Maggio di quest'anno è “emerso”» dice Ambra Angiolini, nel bel mezzo della conferenza stampa di presentazione della scaletta definitiva del Concerto del Primo Maggio. La battuta della conduttrice racchiude, forse Involotariamente, sia il tema dell'anno “la sicurezza sul lavoro” che lo status di molti degli artisti che saranno presenti sul palco in Piazza San Giovanni. Pochi artisti “mainstream”, pochissimi gli habitué, mentre è l'altro conduttore, Lodo Guenzi – che sarà presente anche nelle vesti di cantante con i suoi Lo Stato Sociale – a dare una chiave d'interpretazione alla scelta artistica: «È un concerto dove c'è compattezza nella scelta artistica e dove il cast sembra raccontare una storia comune – dice Guenzi - Sono amici. Alcuni di loro mi hanno ospitato a casa alcune volte, sono persone che conosco da 5 o 6 anni, con cui siamo andati negli stessi piccoli club e poi, all'improvviso, eccoci al Primo Maggio».Immancabile la nota sindacale, con i rappresentanti delle confederazioni organizzatrici che hanno bollato come “anacronistico” il parlare ancora nel 2018 di sicurezza sul lavoro: «Ogni giorno muoiono 2 persone in media – dicono i sindacalisti, presenti nelle persone di Tonino Ascenzi per Uil, Anna Greco di Cisl e Silvano Campioni di Cgil - E il paradosso è che la legislazione italiana è buona, ma abbiamo comunque il primato di morti sul lavoro». Dal lato musicale la novità di questa edizione del Concerto è che «Proponiamo un bel concerto in cui ci sono artisti emergenti, che consente di dare spaccato su proposta musicale italiana al di fuori dei grandi circuiti» concludono i confederati.Angiolini e Guenzi mischiano ironia e sarcasmo nelle risposte, elogiando alcuni degli artisti presenti, tra cui Cosmo, Zen Circui, Willie Peyote e i Canova, difendendo la scelta di un cast che propone molti dei nomi della musica indipendente italiana, che ancora ondeggiano tra la definizione di “emergenti” e il grande pubblico: «In realtà è che è incredibile come sembri coraggioso, un gesto che non lo è affatto – afferma Ambra - Musica che ascoltano tutti da tanto tempo ma alcuni fanno fatica a proporla nel quotidiano. Per noi è un concerto di normalità». Il paragone con il concerto di Taranto viene subito rigettato dai due conduttori: «Il Primo Maggio è una festa unica, il fatto che qualcuno parli di una guerra fra concerti e che ci siano confronti tra il successo di uno o dell'altro è frutto dell'idiozia di qualcuno» sentenzia Guenzi. Ambra rivolge, infine, anche un pensiero alla sua città natale: «Roma è una città che vive un momento di difficoltà. È una città che va risolta, i problemi sono venuti tutti fuori e c'è bisogno di una soluzione urgente».Infine, ecco la scaletta. Come d'abitudine a iniziare la parata di band e musicisti, intorno alle 15, saranno i vincitori del concorso legato al Primo Maggio. Il primo nome “noto” al grande pubblico è quello del trap boy Achille Lauro con Boss Doms, previsto nel primo pomeriggio intorno alle 17, seguito immediatamente dopo dalla sopresa dell'ultimo Sanremo Giovani Mirkoeilcane. Verso il tramonto è il momento di Francesca Michielin e John De Leo, poco prima dello show di Gianna Nannini, che introduce i nomi più noti dell'evento, dal vincitore di Sanremo Giovani Ultimo, all'idolo dei giovani Sfera Ebbasta, a Max Gazzé con l'orchestra Filarmonica Marchigiana, a Ermal Meta, fino a Carmen Consoli, Cosmo, Le Vibrazioni e Lo Stato Sociale. I Calibro 35 chiudono l'elenco degli artisti “di casa nostra” prima di cedere il passo al live conclusivo del concertone del Primo Maggio 2018, affidato al dj e producer Fatboy Slim.La scaletta completaIndigo FaceGiorgio BaldariBraschiEspositoMaria AntoniettaFrah QuintaleWrongonyouAchille Lauro e Boss DomsMirkoeilcaneNitroGaleffiGemitaizGazzelleWillie PeyoteErioLa MunicipàlZuinDardust fest. Joan ThieleCanovaThe Zen CircusFrancesca MichielinJohn De LeiMinistriGianna NanniniUltimoSfera EbbastaMax Gazzé & Orchestra Filarmonica MarchigianaErmal MetaCarmen ConsoliCosmoLe VibrazioniLo Stato SocialeCalibro 35Fatboy Slim