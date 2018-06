Roma, tenta il suicidio tagliandosi la gola: salvato dalla polizia a Primavalle

Quando la Volante della Polizia di Stato è arrivata sul posto, ha trovato un uomo di 50 anni che si era tagliato la gola con un coltellaccio per farla finita; a quel punto i poliziotti si sono dovuti impegnare al massimo per far sì che quegli istanti che separavano dall'arrivo dell'ambulanza non fossero fatali per il malcapitato.



È successo ieri pomeriggio a Primavalle. La segnalazione del 112 è stata raccolta da una volante e dall'autoradio del commissariato Aurelio; gli agenti si sono resi conto che il suicida aveva appena tentato di recidersi la gola ed aveva già perso tantissimo sangue. I due poliziotti non hanno esitato, aiutandosi con un asciugamano, a tamponare la ferita riuscendo a tenere in vita il cinquantenne fino all'arrivo dell'ambulanza. L'uomo è tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita.

Sabato 16 Giugno 2018



