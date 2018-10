Primavalle, litiga con l'ex e minaccia di gettarsi dai 5° piano: salvata dalla Polizia

Dopo aver litigato con il suo ex, è salita sul cornicione del palazzo, al quinto piano di un edificio nel quartiere di Primavalle, minacciando di gettarsi nel vuoto. L'ex marito ha chiamato subito i soccorsi e sul posto sono giunte le pattuglie del Commissariato locale e del Reparto Volanti che, vista la situazione di pericolo, hanno chiesto l'ausilio di personale medico e dei Vigili del Fuoco. I poliziotti sono poi entrati in azione dividendosi i compiti: alcuni agenti hanno iniziato a dialogare con l'aspirante suicida, sempre più in bilico sulla balaustra, altri agenti intanto sono saliti sulla parte spiovente del tetto, mettendo a rischio la loro stessa vita, ma sono riusciti a cogliere di sorpresa la donna, ad afferrarla e a portarla in salvo. Una volta messa in condizioni di sicurezza, i medici le hanno praticato le cure necessarie, disponendone il trasporto presso il vicino nosocomio.

