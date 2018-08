Roma, le nuove frontiere dello spaccio: aree bambini e siti archeologici

Gli investigatori del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, dopo alcuni giorni di appostamenti, avevano scoperto che, nell’area giochi bambini di Via Federico Borromeo, durante le ore serali, venivano vendute sostanze stupefacenti. Quando gli agenti in borghese della Polizia di Stato si sono avvicinati al pusher per controllarlo, questo è salito sul motorino ed è scappato a forte velocità: raggiunto poco dopo è stato portato in commissariato e denunciato per tale condotta. Gli appostamenti dei poliziotti sono continuati nei giorni successivi fino a quando “il Pagnottella”, questo il soprannome del ragazzo fermato qualche giorno prima, è stato sorpreso a dare al “Tellina” una busta di plastica contenente 255 bustine di cocaina e crack, per un totale di 92 grammi di droga, corrispondenti a 437 dosi. Entrambi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e l’area giochi è tornata a disposizione dei soli bambini e dei loro genitori.



Un altro caso di spaccio, sull' Appia Antica. Spacciavano attraverso il cancello del sito archeologico. 2 quarantenni arrestati dalla Polizia di Stato grazie all’app YouPol. Ennesimo arresto da parte della Polizia di Stato grazie a YouPol, l’applicazione per smartphone, dedicata agli adolescenti, per segnalare spaccio o soprusi. Sono stati più di uno i messaggi, pervenuti presso la sala operativa della Questura, che parlavano di movimenti sospetti ai confini di un’area archeologica dell’Appia Antica e le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato Celio, diretto da Stefania D’Andrea. I poliziotti, da una posizione defilata, hanno visto varie persone che andavano e venivano in una strada da cui si accede all’area, accesso che, nelle ore notturne, è chiuso da un cancello. Il sistema di spaccio è stato presto svelato: dall’altra parte del cancello c’erano un uomo ed una donna, entrambi di origine africana, di 48 e 45 anni, che vendevano eroina, cocaina ed hashish. I due, sorpresi all’interno del parco, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione della Magistratura. YouPol, l’app che permette di interagire con la Polizia di Stato, consentendo di inviare segnalazioni, in modalità anche anonima, a chiunque abbia assistito o sia venuto a conoscenza di episodi di bullismo o spaccio, risulta scaricata da più di 118.000 utenti e sta raggiungendo lo scopo di coinvolgere e responsabilizzare i giovani al miglioramento della vivibilità del loro territorio.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



