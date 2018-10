Roma, Primavalle, oltre 60 dosi di coca e crack nascoste in un calzino: arrestato 33enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a Primavalle. Agenti della polizia del reparto volanti, in via Andersen, durante un servizio mirato al contrasto dell’attività di spaccio, hanno tratto in arresto D.L.V., italiano di 33 anni. Poco prima l’uomo, che stazionava nei pressi di un androne di un palazzo, accortosi della probabile presenza dei poliziotti ha iniziato a scappare per le scale interne inseguito dagli agenti ed appena trovata una finestra si è disfatto di un oggetto che è stato però subito recuperato da altri operatori di polizia appostati nei pressi dello stabile. All’interno del calzino recuperato, sono state rinvenute 2 bustine in plastica, contenenti complessivamente 29 dosi di crack e 32 dosi di cocaina pronte ad essere vendute. Inoltre, indosso al 33enne sono stati trovati 605 euro, quale probabile attività di spaccio e poco distante un barattolo con all’interno dei fogli sui quali erano segnate le cifre delle dosi vendute. D.L.V., accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle, al termine delle indagini è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.