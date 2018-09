Roma, dosi di cocaina dentro un barattolo: arrestato magrebino

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza della mura del Passetto di Borgo. A comunicarlo, attraverso una nota, il segretario regionale del Ministero per i beni e le attività...

Otto cittadini romeni e un moldavo, a bordo di due autovetture, sono stati trovati in possesso di arnesi per scassinare. E' successo la scorsa notte a Orte. Gli uomini sono stati sorpresi...

«È giunto il momento per i democratici romani di dare il proprio contributo di idee e proposte, per immaginare insieme la città che vogliamo costruire. Per questa ragione vi...