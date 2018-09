Molestie in metro a Termini, sacerdote inglese condannato a due anni e 8 mesi

di Marco Carta

Doveva essere una vacanza indimenticabile per festeggiare i 40 anni di sacerdozio. Ma da ieri il viaggio in Italia per il sacerdote inglese Peter Ralph Slocombe si è trasformato in un soggiorno forzato. L'anziano parroco inglese, arrestato lunedì mattina per aver palpeggiato ripetutamente una donna sulla metro ed aver picchiato due poliziotti, è stato infatti condannato con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E dovrà restare agli arresti...