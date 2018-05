Roma, il presidente Napolitano migliora: trasferito in reparto

Le condizioni di Napolitano migliorano, è stato trasferito in reparto. « A cinque giorni dall'intervento chirurgico all'aorta superiore, lunedì scorso, il paziente è stato trasferito dalla Terapia intensiva cardiochirurgica al reparto di degenza della cardiochirurgia diretto dal professor Musumeci », comunica in una nota l'ospedale San Camillo-Forlanini. « Il decorso post operatorio procede regolarmente in relazione alla complessità dell'intervento e all'età del paziente. Il Presidente ha già iniziato il programma di riabilitazione cardio-respiratoria e motoria. È autonomo nell'alimentazione ed in ottime condizioni neuro-cognitve e psicologiche».

Il presidente emerito era stato stato operato al cuore nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale San Camillo il 23 aprile. L’intervento, lungo e complesso, si reso necessario perché il presidente Napolitano era stato colpito da dissecazione (rottura parziale) di una aorta che irrora il cuore.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato questa mattina all'ospedale San Camillo di Roma, in visita al presidente emerito della Repubblica e si è fermato a parlare anche con l'equipe medica guidata.

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35



