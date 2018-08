Roma, rubano una Smart a San Giovanni: i due ladri presi a Lavinio grazie al Gps

Due ladri che avevano rubato una Smart cabrio in zona San Giovanni a Roma, sono stati bloccati dai carabinieri e arrestati in località Lavinio, ad Anzio, sul litorale. È stato il proprietario della vettura a rendersi conto del furto della sua auto in via Farsalo grazie all'antifurto gps e ha dunque chiamato i carabinieri. I militari si sono messi sulle tracce dell'auto e l'hanno bloccata a Lavinio. I due ladri, disoccupati romani rispettivamente di 33 anni e di 37 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23



