Roma,, residenti in piazza contro la preferenziale di via Emanuele Filiberto

«Ieri alle ore 19,00 in via Emanuele Filiberto 243 si è tenuta la riunione di cittadini e commercianti alla presenza del presidente della Commissione mobilità, Enrico Stefano in relazione al nuovo progetto del comune di Roma di creare una preferenziale su via Emanuele Filiberto. La cosa sorprendente è che il comune di Roma non ha ancora presentato alcun progetto alla cittadinanza e ai commercianti nonostante l'inizio dei lavori, per questo motivo i Comitati Difesa Esquilino-Monti e Villa Wolkonsky insieme a residenti e commercianti hanno deciso di iniziare una protesta ad oltranza per capire dove il Comune vuole arrivare». È quanto dichiara Augusto Caratelli, presidente dello storico comitato Difesa Esquilino-Monti e portavoce del movimento comitati cittadini di Roma e Lazio.



«È un film già visto, abbiamo raccontato al consigliere Stefano infatti che all'inizio del 2000 su via Principe Eugenio fu creata una preferenziale protetta da un muro in cemento armato (cordolo grigio) che divise l'Esquilino in due parti: quella di serie a e quella di serie b con il conseguente tracollo delle attività commerciali e il fiorire del commercio della comunità cinese. Ci auguriamo che tale progetto non sfiori minimamente questa situazione del passato perchè saremo costretti alle barricate. Infatti venerdì alle ore 14,00 si terrà la prima manifestazione dei comitati, cittadini e commercianti e saranno intraprese azioni per far cessare temporaneamente il cantiere fino a nuovo accordo sulla viabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA