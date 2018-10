Roma, Prati, nascondeva 6 chili di droga in un garage: professionista pusher in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque chili e mezzo di hashish e mezzo chilo di cocaina nascosti in un garage nel quartiere Prati. Dopo un’indagine durata diversi mesi gli agenti del commissariato Aurelio, diretto da Pasquale Fiocco, hanno arrestato un 45enne romano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i luoghi maggiormente frequentati dall’uomo, che veniva costantemente monitorato dai poliziotti, c’era proprio un garage a Prati dove stranamente però non lasciava mai il mezzo in sosta all’interno.Il 45enne inoltre usava diversi veicoli pensando probabilmente di evitare di essere pedinato. Il blitz è scattato mentre l’uomo, B.D., era entrato già nel garage. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno sequestrato 5 chili e mezzo di hashish e mezzo chilo di cocaina. Le perquisizioni sono state fatte anche in altri luoghi frequentati dal 45enne. Al termine dell’operazione, l’uomo è stato arrestato, il proprietario del box denunciato e un altro uomo è stato sanzionato amministrativamente.