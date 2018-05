«Postazioni mobili di raccolta a Fregene, Passoscuro, Focene e potenziamento del servizio di raccolta differenziata per le attività commerciali sui lungomare di Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Maccarese, Fregene e Passoscuro fa sapere il Comune di Fiumicino - Sono le iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale fino al prossimo settembre attraverso un'ordinanza sindacale per contrastare il fenomeno indiscriminato dell'abbandono dei rifiuti e per salvaguardare il decoro urbano cittadino in zone ad altissima vocazione turistica. In particolare, presso le località di Fregene, Focene e Passoscuro, l'Amministrazione comunale ha deciso di posizionare dal prossimo 27 maggio dalle ore 18:00 alle ore 24:00 tutte le domeniche e i giorni festivi tre postazioni mobili di raccolta utili ai fini del conferimento del rifiuto indifferenziato e organico così dislocate: Fregene, via Cesenatico fronte Centro Comunale di Raccolta -Focene, Via Coccia di Morto altezza supermercato - Passoscuro, via Florinas fronte Centro Comunale di Raccolta».



Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



