Roma, Portuense, cassonetti e auto in fiamme nella notte

Cassonetti e auto in fiamme nella notte a Roma. È accaduto intorno alle 4 in vicolo di Val Tellina in zona Colli Portuensi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Secondo quanto si è appreso, sono andati a fuoco due cassonetti e quattro macchine, di cui tre completamente avvolte dal fuoco. Non ci sono persone ferite o intossicate. Da accertare le cause. Negli ultimi mesi decine di cassonetti sono andati a fuoco in varie zone della città.



«Tra cassonetti ed auto incendiate, è ormai emergenza in tutta la città dove si contano almeno 5 casi a notte da oltre 5 mesi. Solo nel quartiere Monteverde è il quinto caso nel giro di pochi mesi dove vengono incendiati dei cassonetti e le fiamme si propagano anche alle limitrofe auto parcheggiate in sosta», spiega Fabrizio Santori, già consigliere regionale e portavoce del comitato “DifendiAmo l’Italia” e Giovanni Picone, consigliere del XII Municipio. «C’è un racket sulle assicurazioni delle auto coperte dalla polizza anti incendio? - aggiungono - Sono azioni che intimoriscono commercianti o residenti? Una situazione insostenibile e poco chiara che accresce il clima di insicurezza nei nostri territori. Per questo chiediamo al Prefetto di Roma di convocare un l’attivazione di una task force dedicata per rendere più sicure le nostre strade e soprattutto per comprendere realmente fino in fondo cosa sta accadendo».

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA