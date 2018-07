Roma, portiere di giorno e coltivatore di cannabis di notte: scoperta serra di 75 piante di cannabis

Al termine di una mirata attività antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, con la collaborazione dei militari della Compagnia di Subiaco, hanno arrestato un 54enne italiano con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Indagando negli ambienti dello spaccio di droga, i Carabinieri hanno osservato per alcuni giorni i movimenti dell'uomo, domiciliato in un condominio di viale degli Ammiragli - zona San Pietro - dove svolge l'attività di custode dello stabile, ma che risultava essere residente in un'abitazione di Bellegra. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di Subiaco, è stato deciso di far scattare una perquisizione nella casa di residenza dove, in un terreno adiacente, i militari hanno scoperto una vasta piantagione di cannabis, composta da 75 piante di varie altezze, alcune oltre il metro e mezzo, nonché alcuni flaconi di fertilizzanti e materiale idoneo alla coltivazione. All'esito delle analisi di laboratorio, è emerso che il peso dello stupefacente trovato nella disponibilità del portiere-coltivatore si aggirava intorno ai 13 Kg netti, per un totale di 7600 dosi singole. L'arresto del 54enne è stato convalidato e, in attesa della prossima udienza, l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA