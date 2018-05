L'esercitazione "Mare Aperto" sulla portaerei italiana Cavour

di Massimo Luziatelli



Alla “Mare Aperto” partecipano 45 unità navali, di cui una Guardia Costiera e nove straniere, tre sottomarini, tredici elicotteri imbarcati e varie unità aeromobili, un'aliquota da sbarco della brigata marina San Marco e Reggimento Lagunari, un team di forze speciali, due unità cinofile ed osservatori stranieri per un totale di ben 5 mila e 766 tra uomini e donne. Alla manifestazione parteciperanno inoltre 20 studenti universitari (18 della Luiss e 2 della Ca' Foscari) la Croce Rossa Italiana e specialisti della “Operation smile”, la onlus che aiuta i bambini affetti da labbro leporino.





Prima dell'inizio ufficiale dell'esercitazione interforze e internazionale la Cavour ha effettuato, in occasione del “Media day”, un'attività dimostrativa nelle acque antistanti il porto di Civitavecchia con operazioni di volo, proiezione di una forza anfibia su terra, il contrasto alle attività illegali ed esercitazioni di pronto intervento.



LA SCHEDA TECNICA DELLA CAVOUR



La portaerei pesa oltre 27 mila tonnellate ed ha una lunghezza di 244 metri; il ponte di volo è lungo 234 metri ed è dotato di 6 punti di decollo ed atterraggio verticale per arei ed elicotteri e può imbarcare un gruppo di volo misto (aerei ed elicotteri, composto da 20 aeromobili. Ha un equipaggio fisso di 540 persone a cui possono aggiungersene altre 600 delle componenti specialistiche imbarcate. La Cavour, oltre che portaerei è anche unità di comando e controllo, piattaforma logistica ed anfibia oltre che nave ospedale con due sale operatorie, tac e risonanza magnetica, laboratorio analisi, 4 posti di rianimazione e otto di terapia intensiva.

La portaerei Cavour della Marina Militare, ha lasciato stamani il porto di Civitavecchia per iniziare l'esercitazione “Mare Aperto 2018”, attività addestrativa annuale che si svolge nel Mediterraneo centrale e che coinvolge diversi assetti aeronavali e anfibi per testare l'efficacia operativa delle forze militari coinvolte. In mattinata, dopo essersi ricongiunta al cacciatorpediniere Caio Duilio e alle fregate di ultima generazione Viginio Fasan e Luigi Rizzo, la “città galleggiante” Cavour ha assunto il controllo tattico delle varie unità che partecipano all'esercitazione.