Roma, spacciatore arrestato a Marconi mentre imbratta un muro con lo spray

Spacciava droga ma nel frattempo imbrattava anche un muro, con una bomboletta spray. Ieri notte, i carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 22enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, imbrattamento e resistenza a pubblico ufficiale. I militari stavano transitando in via dei Prati dei Papa, in zona Marconi, quando hanno sorpreso il giovane mentre imbrattava un muro con una bomboletta spray e si sono avvicinati per identificarlo. Visti i carabinieri, il writer ha lanciato la bomboletta contro di loro e si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.



Nel suo zainetto c'erano altre due bombolette spray e diverse dosi di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso ai militari di trovare altre decine di dosi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

