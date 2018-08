Barca in avaria con quattro bambini e un neonato a largo di Ponza: salvati

Un'imbarcazione di 18 metri con motore in avaria nel bel mezzo del Mar Tirreno, a oltre 50 miglia nautiche (circa 100 km) a ovest dall'Isola di Ponza è stata soccorsa dalla Capitaneria di Porto ieri pomeriggio. A bordo dell'imbarcazione, che si trovava alla deriva ed impossibilitata a manovrare, si trovavano sette persone, di cui tre adulti e quattro bambini, tra cui un neonato.



Una motovedetta di stanza a Ponza, dopo aver raggiunto l'imbarcazione, ha proceduto ad effettuare il trasbordo delle persone per il successivo rientro nel porto di Ponza. Contemporaneamente, l'imbarcazione in difficoltà è stata raggiunta da un unità privata che ha proceduto al rimorchio fino a Ponza. Durante tutta la durata dell'intervento di soccorso, la sala operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia ha costantemente seguito l'andamento delle operazioni, rese particolarmente delicate dall'ingente distanza dalla costa e dalla presenza di bambini. Una volta giunta a Ponza, intorno alle 22, la motovedetta della Guardia Costiera ha proceduto a sbarcare le persone soccorse, tutte in buono stato di salute, garantendo loro tutta la necessaria assistenza. In tarda notte, è poi sopraggiunto anche il convoglio costituito dall'imbarcazione in avaria e dall'unità rimorchiante.

Mercoledì 8 Agosto 2018



