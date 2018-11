Roma, pauroso incidente sulla Pontina: tre auto coinvolte, un ferito grave

Ultimo aggiornamento: 09:25

Pauroso incidente stradale questa mattina sulla via Pontina, all'altezza di Pratica di Mare, ai confini tra i comuni di Roma e Pomezia. Tre le vetture coinvolte nello schianto. La statale è chiusa dalle ore 7 del mattino per permettere alla Polizia stradale di Aprilia di effetturare i rilievi. Non appena una ditta specializzata avrà ripulito l'asfaltto da i detriti e dai liquidi fuoriusciti dalle parti meccaniche, la strada verrà riaperta al traffico. Nell'incidente una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasposrtata in codice rosso in un un ospedale della Capitale.