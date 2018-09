Roma, ponti sorvegliati per tre anni: lavori anche a Corso Francia

di Mauro Evangelisti

Dalla fine del mese una ditta specializzata utilizzerà le tecniche più sofisticate per monitorare ponti e infrastrutture della Capitale. L'appalto, che vale 6,5 milioni di euro, consentirà per tre anni di assegnare a una società terza, che non abbia conflitti d'interesse perché sarà differente da quelle che eseguono le manutenzioni, il compito di controllare la stabilità e la sicurezza del patrimonio infrastrutturale romano. CONFRONTO Di questo si è parlato ieri pomeriggio, in...