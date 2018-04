Roma, perde il controllo della moto e si schianta su Ponte Umberto: ferita coppia di fidanzati, lui è grave

Questa mattina in Piazzale dei Tribunali, nei pressi di Ponte Umberto, una coppia di nazionalità tedesca a bordo di una motocicletta in affitto ha perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da appurare ed è caduta a terra. L'uomo che era al volante della moto è stato tasferito in codice rosso al Santo Spirito mentre la donna, in codice verde è stata medicata sull'ambulanza. Sul posto la Polizia Locale di Prati, nessuna ripercussione per il traffico.

Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:36



