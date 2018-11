Danni a Ponte Palatino, stop mezzi pesanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro ponte sotto osservazione. Stop al passaggio dei mezzi pesanti, dopo le verifiche dei vigili del fuoco, su Ponte Palatino, tra lungotevere Aventino e lungotevere degli Alberteschi. Da Ponte Flaminio a quello dell'Osa si allunga la lista delle strutture sotto osservazione, dove sono stati realizzati o sono stati programmati interventi di manutenzione, tenendo conto che la tragedia di Genova ha aumentato sensibilità e controlli sul tema. Ripartiamo da Ponte Palatino. Hanno spiegato ieri dal Campidoglio: «A seguito del danneggiamento del controvento di collegamento delle travi secondarie del ponte Palatino, i tecnici del Dipartimento Simu (Lavori Pubblici) di Roma Capitale sono immediatamente intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Dopo un'attenta analisi eseguita da parte dei tecnici del Simu, si è stabilito di realizzare un intervento di manutenzione all'inizio della prossima settimana».I Lavori Pubblici fanno capo all'assessore Margherita Gatta, i tecnici hanno deciso di svolgere alcune verifiche nei prossimi giorni. Il controvento è un tirante e ieri è stato notato, attorno alle 13.30, «il distacco di una fascia di ferro posta sotto il manto stradale nella parte sottostante del ponte stesso». Di qui la decisione dello stop al traffico pesante. Inizialmente, quando è stato notato il problema, il ponte era stato completamente chiuso al traffico dalla polizia locale del I Gruppo per consentire le verifiche da parte dei vigili del fuoco.IL PIANOVa ricordato che tutti i ponti di Roma sono monitorati senza soluzione di continuità e negli ultimi mesi sono stati svolti altri lavori di manutenzione che hanno interessato alcuni ponti importanti della Capitale. In primis, quelli che hanno riguardato Ponte Principe Amedeo di Savoia, che si trova a due chilometri e mezzo dal Ponte Palatino: gli interventi di manutenzione straordinaria, durati circa tre mesi, sono serviti a mettere in sicurezza un fornice di scarico, danneggiato dopo il terremoto dell'ottobre di due anni fa. Sarà riaperto anche ai mezzi pesanti non appena saranno concluse le prove di carico. Dopo un parziale crollo, sono stati eseguiti anche lavori di ristrutturazione al Ponte dell'Osa, a est della Capitale: è riaperto a senso unico, ma nelle prossime settimane ci sarà l'apertura totale. Manutenzione ordinaria anche sulla tangenziale a San Lorenzo e sul Cavalcavia di viale Adriatico. Manutenzione straordinaria in arrivo al Ponte della Magliana. Sul viadotto di corso Francia, dalla parte dell'Auditorium, sono stati segnalate delle infiltrazioni e il prossimo anno ci saranno opere di manutenzione. Sul Ponte Flaminio, sempre su corso Francia, è previsto un intervento corposo con dieci milioni di euro: è un lavoro di prevenzione importante, la progettazione è già conclusa. Fondi anche per Ponte Risorgimento (un milione di euro) e per la tangenziale (tre milioni di euro).M.Ev.