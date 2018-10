Roma, Prenestina: ancora una chiusura per il ponte dell'Osa

Lunedì 29 ottobre, per eseguire lavori di manutenzione, il ponte dell’Osa, lungo via Prenestina, sarà chiuso di nuovo dalle 8,30 alle 16,30. Sarà deviato il traffico privato e le linee di bus.

Il ponte era già stato chiuso dal 24 settembre al 6 ottobre per lavori di ristrutturazione creando molti disagi al traffico. I lavori avevano interessato la demolizione della sovrastruttura stradale e dei sottofondi per la realizzazione di travi longitudinali e trasversali e al getto di una soletta di ripartizione.

Ultimo aggiornamento: 14:29

