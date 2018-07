Roma, ponte mammolo, armato di bastone danneggia gabbiotto metro: denunciato

«Costruiamo la Roma del futuro con nuove infrastrutture su ferro per dare ai cittadini più collegamenti e opere. Oggi voglio parlarvi del progetto che abbiamo per viale Marconi. Qui...

«E’ una delle fermate non considerate da Atac ma anche dalla politica per l’istallazione di una pensilina con seduta. Come noto i cittadini spesso superano le amministrazioni in...