Ponte della Scafa, riapertura e code. Magliana: liberato il viadotto

di Mirko Polisano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il ponte della Scafa ieri mattina all’alba ha riaperto con il solo senso alternato e i disagi, come prevedibile, sono arrivati puntiali. Tanto da far correre ai ripari anche il Campidoglio che con un inaspettato dietrofront ha annullato la sperimentazione sul viadotto della Magliana. Il restringimento sulla carreggiata A91 in direzione Roma sulle rampe di accesso di via della Magliana e via Isacco Newton sarà cancellato. «Obiettivo - spiegano dal Campidoglio - è limitare i disagi ai pendolari, accorciando i tempi di...