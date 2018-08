Ponte della Scafa, Raggi: «Pensiamo a linea bus circolare»

Bus navette per Ostia dal ponte della Scafa. È in corso un sopralluogo di tecnici Atac e di Roma Servizi per la Mobilità per valutare l'istituzione di un servizio bus navette per Ostia, in seguito alla parziale chiusura del Ponte. «L'idea è quella di istituire una linea circolare da Ostia al ponte della Scafa con frequenza ogni 30 minuti, per dare supporto alle navette già predisposte dal Comune di Fiumicino e ai mezzi Cotral in servizio nella zona. Roma Capitale è pronta a dare tutto il sostegno necessario per ridurre al minimo i disagi dei pendolari», sottolinea la sindaca Virginia Raggi.

