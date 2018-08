Pontina, incendio all'altezza di Pomezia Sud: chiusa in direzione di Latina

«Pontina code per incendio al km 31,800 altezza Pomezia Sud, strada chiusa al traffico in direzione Latina per un'ora, con deviazione sulla Via Pontina Vecchia». Lo comunica, in un tweet, Astral Infomobilità specificando che l'i ncendio è stato domato dopo circa un'ora.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



