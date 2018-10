Roma, segue e rapina donna al mercato di Pomezia: arrestato sul bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si mescola tra la confusione del mercato e rapina una donna: arrestato. Al termine di un'indagine, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 20enne egiziano, con precedenti, che durante il mercato settimanale di Pomezia ha rapinato una 74enne di Pomezia.Il malvivente, notata la donna che si aggirava per il mercato, aveva aspettato che si allontanasse dalle vie principali e, dopo averla seguita l’ha aggredita minacciandola e facendola cadere a terra per portarle via la borsetta dove c'erano il telefono cellulare e un po’ di contanti. La donna, trasportata al pronto soccorso della “Clinica Sant’Anna” di Pomezia, è stata medicata e dimessa con 7 giorni di prognosi.I carabinieri sono riusciti a rintracciare, grazie alla precisa descrizione della vittima, il malvivente mentre stava salendo su un autobus in Largo Mameli per allontanarsi da Pomezia. Il 20enne è stato riconosciuto subito dalla donna ed è stato travato in possesso della refurtiva, restituita poi alla vittima.Il malvivente è stato arrestato e trasferito nel carcere di Velletri dove attenderà l’udienza di convalida dell’arresto.