Roma, sorprende il ladro in casa di giorno: donna aggredita con un pugno in faccia

Rientra in casa di mattina dopo avere accompagnato i figli a scuola, fa per aprire il portone del suo appartamento quando, da dentro, esce (forse) un uomo che la mette kappao con un pugno al volto e scappa. E' successo martedì mattina in un condominio di via Luigi Alamanni, al Prenestino. La vittima, una donna di circa quarant'anni, è riuscita a riprendersi a fatica e solo dopo un paio d'ore, verso le 11.50, ha trovato la forza per chiamare la polizia e raccontare l'accaduto.La signora non ha saputo dire se a colpirla sia stato un uomo o una donna, probabilmente si tratta di un ladro sorpreso nella sua abitazione. Anche se, all'interno dell'appartamento, tutto sembrava in ordine. "Stavo per emttere la chiave nella toppa del portone, in un secondo mi sono accorta che però la porta era socchiusa, ma non ho avuto il tempo di pensare ad altro che qualcuno dall'interno ha aperto e mi ha sferrato un colpo in piena faccia", ha raccontato agli agenti della volante intervenuti sul posto. Erano le 9 del mattino. La donna è caduta in terra, priva di sensi. Solo quando si è ripresa ha dato l'allarme ed è stata portata in ambulanza all'ospedale Casilino. Sono in corso indagini per risalire all'aggressore. La polizia sta vagliando le immagini riprese dalle telecamere della zona. Scarsi i dettagli riferiti dalla vittima. Sul portone sono stati trovati segni di effrazione.