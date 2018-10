Polizia, controlli a Termini: 4 indagati, 282 identificati

Proseguono i controlli straordinari della Polizia ferroviaria nella stazione di Roma Termini, caratterizzata dall'enorme flusso di viaggiatori, fra lavoratori e turisti, che quotidianamente transitano nel principale scalo della capitale. Nella giornata di ieri, il personale del Reparto stazione Roma Termini, unitamente a quello del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha intensificato le operazioni, alle quali hanno partecipato 30 pattuglie. Sono state identificate 732 persone, 4 persone sono state indagate in stato di libertà. Altri risultati sono stati conseguiti dai medesimi servizi svolti in tutta la Regione Lazio, precisamente 282 persone identificate, 1 persona straniera denunciata in stato di libertà, elevate 2 contravvenzioni al regolamento di Polizia Ferroviaria ed una al codice della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA