Roma, polizia locale, arrivano i gradi. L’Ugl: «Purtroppo non conformi alle norme di legge»

«Sono in distribuzione presso il Comando Generale del Corpo, in via della Consolazione, le simbologie distintive degli oltre 500 agenti, recentemente promossi al ruolo di “marescialli”, con le ultime progressioni orizzontali dei dipendenti Capitolini», spiega il coordinatore romano dell’Ugl, Marco Milani.



«Continuiamo purtroppo ad assistere al perdurare dell’inadempienza di Roma Capitale, sull’applicazione della Legge Regionale in materia di Polizia Locale, tesa a uniformare disciplina, competenze e riordino delle carriere, in tutti i Comuni del Lazio. Paradossale che unici a Roma, rispetto ai lavoratori di altri Comuni, gli appartenenti al Corpo di Polizia metropolitana piú numeroso d’Europa, non vedano le pur previste figure di ispettori, sovrintendenti ed assistenti, privando del riconoscimento l’esperienza di chi ha magari 20 anni di servizio in una città impegnativa come Roma, rispetto ad un agente neoassunto. Ci auspichiamo che la Sindaca Raggi e il Comando Generale, possano presto rimettere il Corpo in linea con le normative vigenti».

Mercoledì 13 Giugno 2018



