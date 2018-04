Le donne entrano nei reparti mobili della polizia. Ad annunciarlo, Franco Gabrielli, a capo della polizia di Stato, nel corso di un convegno sulla gestione dell'ordine pubblico che si è tenuto nel polo anticrimine Tuscolano. La novità entrerà in vigore il prossimo 18 aprile e diverse agenti donne figureranno in sei reparti mobili.



«Non è uno spot pubblicitario, non saranno suffragette - ha spiegato Gabrielli - Ovviamente manderemo colleghe che abbiano anche caratteristiche fisiche perché l'ordine pubblico implica anche una capacità di resistenza fisica che anche le donne sanno avere. Quindi lo faremo con intelligenza, con quella giusta progressione che un'innovazione comporta. Crediamo che questa emissione di colleghe nei reparti sia un ulteriore passo verso quell'ammodernamento cui la nostra amministrazione guarda con particolare attenzione».



I reparti mobili, eredi dei reparti "celere" sono stati impegnati in alcuni degli eventi più drammatici la storia contemporanea e vengono utilizzati anche durante manifestazioni o eventi politici internazionali considerati "sensibili".

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07



