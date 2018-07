Roma, "pizzicati" mentre rovistano dentro una macchina scassinata: arrestati due romani a viale Regina Elena

Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato San Lorenzo di Roma hanno arrestato, a Viale Regina Elena, due romani di 53 e 49 anni, per tentato furto aggravato su autovettura. Intenti a rovistare dentro la macchina che avevano precedentemente forzato, non si sono accorti dell'arrivo dei poliziotti che li hanno «pizzicati» in flagranza di reato.

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23



