Roma, l'Agenzia per la Mobilità: «In tre anni 80 km di piste ciclabili in più»

«Nei prossimi tre anni a Roma ci saranno 80 km di piste ciclabili in più, compreso il Grab, già finanziate, e 69 nuovi hub parching multimodali. In pratica, le infrastrutture per la ciclabilità aumenteranno del 70%. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di far crescere il numero dei ciclisti urbani per arrivare al 5% mentre ora siamo all'uno per cento». Durante la seduta della commissione Mobilità di questa mattina, Francesco Iacorossi di Roma Servizi per la Mobilità ha spiegato quali siano gli obiettivi che verranno realizzati a breve scadenza lungo il percorso di ultimazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) che ha una scadenza decennale e che prevede la realizzazione di 180 km di ciclabili. Il nuovo volto della ciclabilità di Roma verrà guidata da una città tutor, Amsterdam, che consiglierà la Capitale d'Italia nel percorso per diventare bike friendly. Si tratta del progetto europeo 'handshakè grazie al quale le tre città esempio della mobilità sostenibile a due ruote e cioè Amsterdam, Copenhagen e Monaco, aiuteranno dieci città meno virtuose tra cui ci sono Roma e Torino, a ridisegnare il proprio look attraverso l'aumento la ciclabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA