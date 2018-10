Roma, pista ciclabile sulla Prenestina: «Al via i lavori nel 2019»

È stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori per la nuova pista ciclabile su via Prenestina, quasi sei chilometri da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti. «Entro l'estate del 2019 è prevista l'apertura del cantiere - spiega il Campidoglio in una nota - Il progetto prevede una pista a unico senso di marcia, senza ricorso a spartitraffico o altri elementi fisici di separazione tra la corsia ciclabile e quella destinata ai veicoli a motore».



«Siamo impegnati per creare una rete capillare di ciclabili che consentirà di coprire gran parte del territorio cittadino. Una volta completata, la bike lane di via Prenestina si ricongiungerà con la ciclabile Tuscolana fino ad arrivare al Quadraro», dichiara la sindaca, Virginia Raggi. Il tracciato attraversa zone ora adibite alla sosta dei veicoli e si prevede l'inserimento della ciclabile tra il marciapiede e i posti auto, che saranno quindi spostati verso il centro della carreggiata. «Grazie alla riorganizzazione degli spazi sarà possibile regolarizzare il traffico e soprattutto limitare l'odioso fenomeno delle auto in doppia fila», spiega l'assessora alla Città in movimento, Linda Meleo.



Per garantire la sicurezza dei ciclisti saranno inseriti appositi dispositivi retroriflettenti (i cosiddetti «occhi di gatto») e sarà installata una «striscia di margine» a effetto sonoro per segnalare immediatamente l'eventuale invasione della corsia ciclabile da parte degli autoveicoli.

