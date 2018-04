Roma, piromane dei cassonetti: caccia ai mandanti

di Alessia Marani

Incastrato dalle immagini delle videocamere di una banca ma anche da una foto che aveva scattato ai cassonetti incendiati direttamente dal suo telefonino. Il piromane del Tuscolano lavorava come barman in una discoteca di Roma Est, appena fuori dal Gra e, almeno in due casi, aveva appiccato le fiamme ai contenitori dell'Ama a notte fonda, di ritorno a casa: il fuoco come camomilla prima di mettersi a dormire. Ma perché F. S., 25 anni, pugliese senza precedenti, da pochi mesi trasferito nella Capitale, abbia messo in atto la sua...