Roma, via di Porta Castello chiusa al traffico per l'abbattimento di due pini

PLAY FOTO Vietata l’area attorno al Vaticano per abbattimento 2 grossi pini centenari in via di Porta Castello (Fotoservizio Francesco Toiati)

Dalle prime ore del mattino via di Porta Castello è chiusa al traffico esattamente dall'incrocio con via della conciliazione e poi con via della Traspontina. Sul posto, alcune auto della polizia locale informano della chiusura. Il motivo? Il servizio giardini sta provvedendo al taglio di due grossi pini - centenari - a rischio crollo.Nello specifico, l'intervento, proprio di fronte all'ingresso di alcune aule dell'università Lumsa, si è reso necessario per il pericolo del crollo di alcuni rami. Tuttavia, l'intervento ha richiesto la chiusura di una parte considerevole dell'area intorno alla Basilica di San Pietro mentre i veicoli della polizia municipale, con le indicazioni attaccate sul ventro anteriore, sono stati utilizzati a modo di cartelli segnaletici.