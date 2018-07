Pini killer sulle strade, sos dei municipi. Piano last minute: «Automobilisti a rischio»

di Lorenzo De Cicco

C'è scritto così: va «tutelata la pubblica incolumità». A ogni scroscio di pioggia - e a volte non serve neanche quello - nella città «più verde» d'Europa, con 44 milioni di metri quadri di alberi, giardini e cespugli, vengono giù tronchi e rami con una frequenza allarmante. Le maxi-gare per sfrondare i fusti sono ferme ai box da più di un anno, varate formalmente dalla giunta grillina di Virginia Raggi ma incagliate, incomprensibilmente, o forse no, nel pantano...