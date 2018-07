Castel Fusano, torna l'ombra delle messe nere: trovati versetti della Bibbia strappati

di Mirko Polisano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Continua il mistero di Castel Fusano. All'indomani della notte dell'eclissi lunare sono stati ritrovati all'interno della pineta di Ostia alcuni fogli con versi tratti dalla Bibbia. I pezzi di carta, strappati da un calendario del 2005, erano appoggiati sotto alcune pigne o sassi (per non farli spazzare via dal vento) sistemati su alcuni tavoli da pic nic in via del Circuito. Una scoperta choc fatta da due volontari della protezione civile che di giorno pattugliano la pineta per il servizio di anti-incendio. IL PRECEDENTE Un...