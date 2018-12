Maxi-ispezione nei locali della movida al Pigneto di Roma. Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore, coadiuvati dagli Ispettori della A.S.L. Roma 2, hanno passato al setaccio numerosi locali ed esercizi pubblici presenti nella zona, dediti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Oggetto dei controlli anche la verifica del rispetto dell'ordinanza anti alcool e di quella che disciplina l'utilizzo di slot machine, emesse dal Sindaco di Roma. I poliziotti hanno controllato oltre 40 attività elevando complessivamente sanzioni per oltre 37mila euro per irregolarità nella disciplina dell'esercizio, emersione dal lavoro nero, inosservanza delle Ordinanze Comunali e gravi carenze igieniche sanitarie.



In particolare, è stata disposta l'immediata sospensione della licenza per un esercizio di vicinato dove sono state rilevate gravi carenze igienico sanitarie, fra cui la presenza di numerose blatte; una sala giochi è stata chiusa per un periodo di 7 giorni dopo aver rilevato la reiterazione nell'inosservanza delle normativa prevista; disposta la chiusura per motivi sanitari anche per un bar, il cui proprietario è stato denunciato per aver ignorato precedenti provvedimenti di chiusura.

