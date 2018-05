Giro di vite al Pigneto, arresti per spaccio e rapina: â€‹controlli anche sugli esercizi commerciali

Controlli straordinari del territorio nel quartiere del Pigneto da parte dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità.



I militari hanno arrestato per spaccio, un libico di 24 anni, un marocchino, di 26 anni. Una romana di 31 anni, è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente: è stata trovata in possesso di alcune dosi di “shaboo”, del peso di circa 1,5 grammi, pronte per la vendita. I militari hanno notificato un provvedimento restrittivo, ad un cittadino dell’Equador, di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, emesso dal Tribunale di Spoleto, che sostituisce la precedente misura di presentazione alla P.G., con quella degli arresti domiciliari. Anche ad un cittadino del Marocco, di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti, i militari hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere, in sostituzione della precedente misura, emesso dalla Corte d’Appello di Roma.



Un arresto anche per rapina. L'uomo, 41 anni del Senegal, ha asportato delle scarpe da un negozio, occultandole in una borsa, privandole delle placche antitaccheggio e ha cercato di allontanarsi. Quando un addetto alla sicurezza lo ha bloccato, ha reagito colpendolo con calci e pugni prima di essere arrestato dai Carabinieri. Poco dopo nello stesso negozio i militari hanno arrestato per furto aggravato in concorso una 51enne italiana e denunciato per lo stesso reato una 22enne. Le due donne si sono impossessate di vari capi di abbigliamento, privandoli delle placche antitaccheggio. Tante poi le denunce a piede libero.



I carabinieri del NAS hanno invece ispezionato alcuni esercizi commerciali e hanno sanzionato: la titolare di un ristorante di via Ascoli Piceno, per 2000 euro, per carenze igienico – sanitarie; il titolare di un ristorante, di via Macerata, per 4500 euro, sequestrando 50 kg di carne per la mancata tracciabilità, per le carenze igienico – sanitarie. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 120 persone ed elevate 4 contravvenzioni al codice della strada.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24



