Festa dei patroni di Roma, via della Conciliazione si copre di fiori

In occasione della festa dei santi patroni della capitale, Pietro e Paolo, via della Conciliazione è stata coperta di fiori. Più di 700 metri quadri di fiori hanno composto 16 quadri dedicati a Pietro e Paolo e al Papa. Bergoglio, all'Angelus, ringrazia: «Il mio saluto oggi è soprattutto per voi, fedeli di Roma, nella festa dei santi Patroni della città! Per questa ricorrenza la Pro Loco romana ha promosso la tradizionale Infiorata, realizzata da diversi artisti e da tante realtà associative e del volontariato.

Grazie per questa bella iniziativa e per le suggestive decorazioni floreali». Bergoglio ricorda ancora che stamani in Piazza San Pietro ha celebrato messa con i nuovi cardinali creati nel Concistoro di ieri e che ha benedetto i palli degli arcivescovi metropoliti nominati in quest'ultimo anno, provenienti da diversi Paesi: «Rinnovo il mio saluto e il mio augurio a loro e a quanti li hanno accompagnati in questa festosa circostanza. Possano vivere sempre con entusiasmo e generosità il loro servizio al Vangelo e alla Chiesa. Nella stessa celebrazione ho accolto con affetto la Delegazione venuta a Roma a nome del Patriarca Ecumenico, il caro fratello Bartolomeo. Questa presenza è un ulteriore segno del cammino di comunione e di fraternità che grazie a Dio caratterizza le nostre Chiese».